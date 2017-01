Assassinat des journalistes Ghislaine Dupont et Claude Verlon: RFI souhaite que la justice se saisisse des éléments révélés par "Envoyé Spécial"

11:41

À la suite de la diffusion de l'émission Envoyé Spécial sur France 2 hier soir et du documentaire « Otages d’Etat », la direction de RFI "se félicite qu'une autre rédaction s'empare du dossier et vienne compléter l'enquête que ses propres équipes mènent, depuis plus de trois ans, sur l'assassinat de Ghislaine DUPONT et Claude VERLON le 2 novembre 2013 à Kidal, dans le nord du Mali.", peut-on lire dans un communiqué.

Nos confrères rappellent également que leurs collègues étaient à KIDAL en novembre 2013 pour la préparation d’une journée spéciale prévue sur les antennes de RFI à la veille de l’ouverture des Assises du Nord Mali et des élections législatives maliennes. Après la libération des otages d’Arlit, survenue le 29 octobre précédent, alors qu’ils arrivaient à KIDAL, ils ont bien sûr évoqué cet évènement avec leurs interlocuteurs sur place.

"Certains témoignages et éléments du reportage de France 2 laissent apparaître des liens entre les opérations ayant mené à la libération des otages d'Arlit et l'assassinat des deux reporters de RFI. Le documentaire révèle, par ailleurs, que des manipulations troublantes auraient été effectuées sur l’ordinateur personnel de Ghislaine DUPONT.", écrivent-ils.

Et d'ajouter que "France Médias Monde, partie civile dans l’enquête sur les circonstances de la mort de ses deux collaborateurs, souhaite que la justice se saisisse de ces éléments et mandate ses avocats afin qu’ils demandent au juge d’instruction de poursuivre les investigations sur ces points. "

"La direction de France Médias Monde est plus que jamais attachée à ce que la justice établisse la vérité sur l’assassinat de Ghislaine DUPONT et Claude VERLON afin que les coupables soient arrêtés, jugés et punis.", ont-ils conclu.



