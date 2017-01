Donald Trump fait bondir les ventes du livre 1984 de George Orwell sur Amazon

16:31

Trump fait bondir les ventes du livre 1984 de George Orwell sur Amazon. L'oeuvre s'est retrouvée dans le top 5 des ventes du site et même numéro 1 lundi. En cause les déclarations de l’administration américaine qui avait affirmé que la cérémonie d’investiture du président avait connu une foule record.

La conseillère de M. Trump, Kellyanne Conway, avait utilisé l'expression inventée «faits alternatifs» pour qualifier ces dernières ce qui a soulevé des comparaisons avec le roman 1984 relève Metro.

Sur la liste des best-sellers d'Amazon, se sont retrouvés deux autres romans classiques avec des thèmes similaires: "It Can not Happen Here", de Sinclair Lewis et "Brave New World", d'Aldous Huxley.

"Nous avons publié une réimpression de 75 000 exemplaires cette semaine. C'est une réimpression substantielle et plus importante que notre réimpression typique pour 1984", a déclaré un porte-parole de Penguin à CNNMoney .

Le porte-parole a expliqué que le début du semestre conduit toujours à de nouvelles ventes du livre, puisque "1984" est étudié dans les salles de classe. Mais la taille de cette réimpression est inhabituelle."

Selon CNN, "1984" a également vu une hausse des ventes en 2013 lorsque des fuites orchestrées par Edward Snowden.



