Le chanteur Elton John va composer la musique de la nouvelle comédie musicale "Le diable s'habille en Prada", adaptée du livre et du film du même nom inspirés par la rédactrice en chef du magazine Vogue, Anna Wintour.

"Je suis un grand fan du livre et du film et un grand amateur de mode", a expliqué le chanteur britannique, dans un communiqué. "Réimaginer +Le diable s'habille en Prada+ pour une comédie musicale est super excitant. (...) Je suis impatient de m'attaquer à ce gros morceau de la culture populaire", a-t-il ajouté. La date de la première de la comédie musicale ne sera annoncée que plus tard, indique le communiqué.

Le livret a été confié à l'auteur et scénariste Paul Rudnick, qui a écrit plusieurs pièces jouées à Broadway mais aussi le scénario du film "Sister Act" et "Les valeurs de la famille Addams". Il contribue aussi régulièrement à la revue "The New Yorker".

Elton John a déjà de l'expérience en matière de comédie musicale. Il a notamment composé la musique du "Roi lion", immense succès à Broadway où il a réalisé plus d'un milliard de dollars de recettes et continue d'afficher complet. Il a également connu le succès avec son adaptation de l'opéra de Verdi "Aida" ainsi que celle du film "Billy Elliot".

"Le diable s'habille en Prada" évoque l'expérience d'une jeune femme embauchée comme assistante de la rédactrice en chef d'une revue de mode, personnage éminent du monde de la haute couture et du prêt à porter, qui se comporte en tyran au sein de sa rédaction.

L'auteur du livre, Lauren Weisberger, a avoué s'être inspirée de la rédactrice en chef du magazine Vogue, Anna Wintour, après un stage à la rédaction. Anna Wintour est depuis de longues années l'un des personnages les plus influents de la mode.

Le film, dans lequel Meryl Streep jouait le rôle inspiré d'Anna Wintour et Anne Hathaway l'assistante, est sorti en 2006 et a réalisé 326 millions de dollars de recettes dans le monde.

