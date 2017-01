07:28

Le patron de Publicis, Maurice Lévy, sera remplacé par Arthur Sadoun à la présidence du directoire, à partir du 1er juin, et devrait prendre la tête du conseil de surveillance, a annoncé le groupe dans un communiqué.

"Le conseil de surveillance de Publicis Groupe a choisi Arthur Sadoun pour succéder à Maurice Lévy à la présidence du directoire du groupe", a indiqué Publicis.

Le groupe a annoncé par ailleurs l'arrivée d'un nouveau membre au sein du directoire, Steve King, actuellement à la tête de Publicis Media. Interrogé en juin à propos de sa succession, M. Levy, 74 ans, avait souhaité que son "successeur idéal soit celui qui portera Publicis à la prochaine étape, et qui me fera passer pour un nain par rapport au travail qu'il aura accompli".

"A compter du 1er juin 2017, Arthur Sadoun présidera un directoire enrichi par l'arrivée de Steve King (...) qui rejoindra à cette date Jean-Michel Etienne, directeur-général adjoint en charge des finances, et Anne-Gabrielle Heilbronner, secrétaire général", précise le groupe.

Arthur Sadoun, 47 ans, est arrivé au sein du groupe en 2006, en prenant la tête de Publicis Conseil, avant de devenir président de Publicis France en 2009, selon le site du géant français de la publicité. Depuis 2016, il est à la tête de Publicis Communications.

La philosophe féministe Elisabeth Badinter, principale actionnaire du groupe et fille de son fondateur, Marcel Bleustein-Blanchet, a exprimé avoir "toute confiance dans cette équipe pour mener à bien les tâches qui l'attendent". Maurice Lévy, qui avait pris la tête du groupe en 1987, s'est "réjoui de ce choix qui me paraît le plus juste et le plus judicieux pour notre groupe et son avenir", selon le communiqué du groupe.

Le conseil de surveillance a également proposé que Maurice Lévy, "à l'échéance de son mandat, le rejoigne et en assure la présidence", a encore informé le groupe.

"Cette proposition sera soumise au vote des actionnaires lors de l'Assemblée Générale du 31 mai 2017", a-t-il ajouté.