Les Simpsons vont célébrer la Saint-Valentin le samedi 11 février à partir de 19h55 sur W9

Le samedi 11 février à partir de 19h55, Les Simpson vous invitent à célébrer la plus romantique des Saint-Valentin! A cette occasion, W9 vous offre une programmation exceptionnelle !

A l’occasion de la plus sentimentale des soirées de l’année, W9 a sélectionné pour vous les plus belles histoires d’amour des habitants de Springfield.

Amour et passion seront au rendez-vous ! Dès 19h55, embarquez pour une soirée 100% love ! Retrouvez Homer, Bart et tout leur entourage, plus romantiques que jamais.

Vous saurez tout de la rencontre entre Homer et Marge, de leur premier baiser dans un camp de vacances à aujourd’hui ! Au cours des épisodes, retrouvez également la tumultueuse relation secrète entre le Proviseur Skinner et l’institutrice de Bart, Edna Krapabelle : comment leur amour, révélé au grand jour, résistera-t-il ?

Lors de l’épisode « Marge Folies », Otto le conducteur le bus, annoncera son mariage avec sa petite Becky. Cependant, un lourd dilemme se présentera à lui : son mariage ou le heavy métal, véritable amour de sa vie ? Les Simpson vous donnent rendez-vous samedi 11 février à partir de 19h55 pour une soirée spéciale Saint-Valentin sur W9 !

