La série américaine "The Middle" renouvelée pour une neuvième saison par la chaîne ABC

17:31

La chaîne américaine ABC vient de renouveler pour une saison supplémentaire la série " The Middle ".

Celle-ci aura donc droit à une neuvième saison, qui sera diffusée à la rentrée prochaine, comme le rapporte TVLine .

Dans un communiqué, le patron de la chaîne a précisé que "The Middle est l'une des séries les plus régulières sur notre chaîne et elle nous a bien aidé à lancer une toute nouvelle soirée de comédie, le mardi, cette année".

Lancée en octobre dernier, la huitième saison de "The Middle" se terminera le 7 février prochain sur ABC.

Au casting, les téléspectateurs peuvent retrouver Patricia Heaton, Neil Flynn ou encore Charlie McDermott.

Bande annonce de la 8ème saison de la série... par morandini