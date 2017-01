L'actrice iranienne Taraneh Alidoosti annonce qu'elle boycottera la cérémonie des Oscars et explique pourquoi

Le 26 février prochain, la 89ème cérémonie des Oscars se déroulera depuis le Dolby Theatre de Los Angeles (États-Unis).

A un mois de l'événement annuel, une comédienne a annoncé qu'elle boycottera la soirée.

Sur son compte Twitter , Taraneh Alidoosti a expliqué avoir pris cette décision "en signe protestation" après le "racisme" de Donald Trump envers les musulmans.

En 2016, l'actrice iranienne a été à l'affiche du film d'Asghar Farhadi, "Le client".

Ce long-métrage est en compétition dans la catégorie du Meilleur film en langue étrangère avec "Les Oubliés", "Mr Ove", "Tanna" et "Toni Erdmann".

.

Trump's visa ban for Iranians is racist. Whether this will include a cultural event or not,I won't attend the #AcademyAwards 2017 in protest pic.twitter.com/CW3EF6mupo