L'acteur américain Shia LaBeouf arrêté hier soir à New York devant les caméras lors d'une manif anti-Trump - Regardez

Depuis vendredi dernier, Shia LaBeouf propose un livestream depuis le Museum of the Moving Image de New York (Etats-Unis).

Durant celui-ci, accompagné d'Américains, le comédien scande la phrase suivante : "He will not divide us".

Censé durer 24h/24 et 7 jours/7 durant quatre ans, ce live anti-Trump a pour but de montrer que les Américains ne sont pas divisés après l'investiture de Donald Trump .

"De cette façon, le mantra “Il ne va pas nous diviser” agit comme une démonstration de résistance ou d’insistance, d’opposition ou d’optimisme, guidée par l’esprit de chaque participant et de la communauté", précise le site Internet du mouvement.

Mais, cette nuit, Shia LaBeouf s'est fait arrêter par la police.

Des images qui ont été filmées en direct par les caméras (voir ci-dessous). Selon TMZ , le comédien a été arrêté après une bagarre.

Quelques heures plus tard, il a pu être libéré et reprendre son live.

L'acteur américain Shia Labeouf arrêté hier... par morandini