EXCLU - TF1 dément les rumeurs annonçant l'arrêt du magazine "Vie Politique": "L'émission reviendra en fonction de l'actu politique"

Hier soir, TF1 et France 2 proposaient le débat de l'entre-deux-tours de la primaire de la gauche . Un rendez-vous qui attiré 5,5 millions de téléspectateurs.

Fait notable : la chaîne publique est passée devant la chaîne privée en réunissant 3,4 millions de personnes, contre 2,1 millions pour la concurrente.

Une question se pose : TF1 va-t-elle continuer à miser sur la politique en diffusant de nouveaux numéros de "Vie Politique" ?

Selon plusieurs rumeurs, la chaîne aurait décidé d'arrêter ce programme présenté par Gilles Bouleau.

Interrogée par Jeanmarcmorandini.com , la chaîne explique en exclusivité que le magazine n'est pas arrêté.

"On laisse la porte ouverte à d'autres émissions en fonction de l'actu politique, de l'actualité des candidats", indique-t-on en précisant que "depuis le début, cette émission est événementielle".

Et d'ajouter : "Aujourd'hui, on est dans un autre tempo politique. A l'approche de la campagne, Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray proposeront un rendez-vous dans le prolongement du journal de 20h. Pendant une vingtaine de minutes, ils interrogeront les candidats à la Présidentielle".

Pour mémoire, "Vie Politique" a été lancée le 12 juin dernier, en access prime-time le dimanche. Gilles Bouleau recevait Alain Juppé, alors candidat à la primaire de la droite. Pour son lancement, le magazine avait attiré 1,7 million de téléspectateurs.

Le journaliste a ensuite reçu Manuel Valls (1,4 million de téléspectateurs - le 3 juillet), Marine Le Pen ( 2,3 millions - le 11 septembre ) et Emmanuel Macron ( 2,5 millions - le 11 décembre ).

