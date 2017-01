France 2 en colère après les différentes "fuites" sur ses après-midis: "Aucune décision n'est prise!"

11:47

Hier soir, le site PureMédias affirmait que AcTualiTy avec Thomas Thouroude allait s'arrêter au mois de mars.

Avant d'ajouter que l'émission sera remplacée par un jeu avec Olivier Minne et Sidonie Bonnec, produit par Nagui.

Et d'expliquer qu'il s'agira d'une nouvelle compétition intitulée "Tout le monde a son mot à dire", un jeu autour des mots produit par Air Production, et dans laquelle deux candidats, entourés de deux humoristes, vont s'affronter en jouant avec les mots de la langue française.

Durant 4 manches, ils vont le faire en mimant, en dessinant ou en répondant à des questions parfois décalées.

La direction de France 2 dément ce matin ces informations.

"Suite aux récentes publications presse concernant les après-midis de France 2, la direction de l'antenne réaffirme le développement de plusieurs pilotes par différentes sociétés de production pour les après-midis.", indique le groupe dans un communiqué.

Avant d'ajouter: "A ce jour, aucune décision n'est prise par la direction de l’antenne concernant la tranche horaire de 18h. France 2 réaffirme sa confiance à Thomas Thouroude et les équipes d'Eléphant et Cie."

On peut noter que la chaîne affirme soutenir Thomas Thouroude et Eléphant et Cie, mais ne cite pas l'émission Actuality, laissant ainsi ouverte la porte à une autre émission avec Thomas Thouroude produite par Eléphant et Cie.



