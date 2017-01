Accusé d'avoir utilisé l'argent de Bercy pour faire sa campagne, Emmanuel Macron répond: "C'est totalement faux et diffamatoire!"

10:45

Dans le livre "Dans l'enfer de Bercy", Emmanuel Macron est accusé par des députés d'avoir abusé de frais de représentation du ministère de l'Economie pour préparer sa campagne.

Sur BFM TV, Frédéric Says explique: "Ce qu'on montre dans le livre, c'est qu'Emmanuel Macron en huit mois de l'année 2016 a dépensé 80%" des 150.000 euros "de l'enveloppe de ce qu'on appelle les frais de représentation".

Et d'ajouter: "Sur ces déjeuners et dîners, Emmanuel Macron a rencontré évidemment des gens en rapport avec le ministère de l'Economie mais aussi des gens qui n'avaient rien à voir avec tout cela: des philosophes, des sondeurs, des artistes, y compris des responsables religieux dans le cadre privé".

Sur BFM TV, Emmanuel Macron a réagi à ces accusations, et a affirmé qu'il s'agissait de "fausses informations".

"C'est totalement faux et diffamatoire! On me reproche d'avoir utilisé les moyens de Bercy, je dis c'est faux, puisque ces frais, ce chiffre, c'est l'argent qui a été utilisé pour faire fonctionner le ministère", a-t-il lancé.

Et d'ajouter: "J'ai été ministre chaque heure et chaque jour, contrairement à la plupart des autres qui aujourd'hui m'attaquent par derrière ou par devant, qui eux vont s'occuper de leur circonscription d'ailleurs. Pourquoi en effet j'ai beaucoup reçu travaillé, voyagé, porté la voix de la France en matière d'affaires économiques? Parce que moi je n'avais pas de circonscription, parce que moi je n'ai jamais payé un collaborateur à s'occuper de ma circonscription!".

Avant de lâcher: "Celles et ceux qui continueront à écrire et à dire des contre-vérités seront poursuivis".

Ce matin, dans un communiqué, Emmanuel Macron a déclaré: "Aucun centime du budget du ministère de l'Economie (...) n'a jamais été utilisé pour En Marche !. Toute affirmation du contraire est purement et simplement diffamatoire".



