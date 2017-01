Patrick Bruel prend la défense de Jenifer après la polémique: "Arrêtez de l'emmerder, elle n'a pas le droit d'avoir un sac Vuitton?" - Regardez

10:01

Il y a quelques jours, Michaël Youn postait sur son compte Instagram un cliché de Jenifer.

Sur celui-ci, les internautes découvraient la chanteuse, qui participe à la tournée de Enfoirés, assoupie la tête couchée sur un sac Louis Vuitton.

Une image qui a très vite créé une polémique sur les réseaux sociaux.

"Être là pour les restos et s'afficher avec un Vuitton... ou comment manquer de respect", lâchait un internaute.

Invité hier soir de " TPMP XXL " sur C8 , Patrick Bruel a tenu à prendre la défense de sa collègue.

"On n'est pas à la première polémique et ça ne sera pas la dernière", a-t-il expliqué en précisant que "cette institution fait beaucoup de jaloux et énerve les gens".

"On gagne beaucoup d'argent pour les Restos du Coeur . Je précise : tout le monde est payé aux Restos du Coeur, sauf les artistes. Les artistes n'ont jamais pris un centime aux Restos", a-t-il continué.

"Jenifer donne une semaine de sa vie. Elle vient, répéte, chante et travaille. Elle s'est endormie sur un sac. Arrêtez de l'emmerder parce que c'est un sac Vuitton !

Elle a le droit d'avoir un sac Vuitton", a conclu Patrick Bruel.

.

Regardez

.



TPMP : Patrick Bruel prend la défense de... par morandini