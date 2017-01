Sophie Parra, une rescapée des attentats du 13 novembre, se sent "abandonnée" par les médias et le gouvernement

17:00

C'est sur Twitter que Sophie Parra, une rescapée des attentats du 13-Novembre a choisi de crier son désarroi et sa colère sur Twitter . Elle s'adresse directement à la secrétaire d’Etat à l’Aide aux victimes et aux médias.

"On nous demande nos voix aux élections, mais on ne prend jamais de nos nouvelles, écrit-elle dans l'un de ses messages. On parle en notre nom aussi." Elle évoque aussi le comportement des médias. "Pour récolter ton témoignage sur l'horreur, ils se bousculent. Mais pour parler des galères, y'a plus personne" pestifère t'elle.

Interrogée par France Info elle explique pourquoi elle a décidé de s'exprimer ainsi: " C'était un cri du cœur. Cela faisait quelque temps que j’y pensais. Et puis, j’ai vu les tweets de Juliette Méadel, notre Secrétaire d’Etat chargée de l’Aide aux victimes. A longueur de journée, elle disait tout le bien qu’elle pensait de Manuel Valls, que c'était son candidat dans la primaire de la gauche. Je suis très contente pour elle. Mais en vrai, je m’en fiche. Normalement, elle est censée être là pour nous aider, pour nous soutenir. Enfin, normalement. Car depuis quelque temps, ce sont les associations qui font surtout le travail."

Et d'ajouter qu'elle se sent "Abandonnée". "On nous a dit que ce secrétariat d’Etat était fait exprès pour nous. Mais non, il n’y a jamais personne. J'ai la rage. Pas plus tard qu'en novembre, j'ai contacté le cabinet de Juliette Méadel parce que ça bloquait au niveau de ma prise en charge médicale. Vous savez quoi ? Il a fallu que je fasse un tweet un peu énervé pour qu'une solution soit trouvée. Vous trouvez ça normal, qu'on soit obligés de passer par Twitter pour se faire entendre ? L'autre jour, c’est une victime de l’attentat de Nice qui m’a contactée via le réseau social, car elle était désemparée. Elle m'a écrit : "Est-ce que tu pourrais m'aider ? Sais-tu vers qui je dois me diriger ?" C'est comme si moi, victime, je devais parrainer une autre victime. Sérieusement..."

Enfin la jeune femme ne comprend pas la logique des médias qu'elle dénonce : "J’en veux aussi un peu aux médias. Au moment des commémorations, on est très sollicités, on nous demande de témoigner. Pourquoi pas. Mais quelques jours après, on nous a déjà oubliés. Et puis on viendra de nouveau toquer à notre porte un an après, pour la même occasion. C’est très dur."



