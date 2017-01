Manuel Valls ironise sur l'affaire Pénélope Fillon: "Vous imaginez le général de Gaulle employer Tante Yvonne à l'Elysée - Regardez

07:22

«Quand il s'agit de deniers publics, il faut être particulièrement clair. Vous imaginez le général de Gaulle employant Tante Yvonne (son épouse, ndlr) à l'Élysée ?», a ironisé Manuel Valls en estimant que «quand on est le candidat de la vérité, de la vertu et de la transparence, on doit cette explication».

Selon le «Canard enchaîné», la femme du candidat à la présidentielle aurait touché 500 000 euros brut pour un poste d’attachée parlementaire auprès de son mari entre 1998 et 2006.

Le parquet financier a ouvert une enquête.



