Sondage: Voici qui a gagné le débat d'hier soir entre Benoît Hamon et Manuel Valls !

Les deux finalistes de la primaire initiée par le PS, Benoît Hamon et Manuel Valls, ont affiché mercredi soir leurs profondes divergences, sur le travail et la laïcité notamment, lors d'un débat télévisé d'entre-deux-tours de bonne tenue et sans acrimonie.

Pendant deux heures, les deux hommes ont défendu pied à pied leur vision de la gauche tout en ayant visiblement à coeur, après les joutes violentes des derniers jours, de ne pas donner le sentiment d'incarner deux gauches "irréconciliables".

Et tous deux sont tombés d'accord, face à l'affaire d'emploi présumé fictif qui vise l'épouse du candidat de la droite François Fillon, pour proposer d'interdire l'emploi par un parlementaire d'un parent proche.

Le débat a tourné à l'avantage de M. Hamon, si l'on en croit un sondage Elabe pour BFMTV réalisé auprès de 1.215 téléspectateurs et publié aussitôt après : 60% ont jugé le député de Trappes plus convaincant que son rival (37%). Une proportion sensiblement identique chez les sympathisants de gauche (61% contre 36%).

D'un côté, Benoît Hamon, tenant d'une gauche capable de proposer "un futur désirable, propulser un imaginaire puissant", grâce notamment à son revenu universel d'existence qui a encore focalisé une partie de ce débat de l'entre-deux-tours diffusé par TF1, France 2 et France Inter.

De l'autre, Manuel Valls, en position de challenger (31,48% au premier tour) derrière son ex-ministre de l'Education (36,03%), et à l'offensive pour défendre une gauche "crédible", désireuse de "ne pas créer d'illusion".

Le thème du travail, qui a ouvert la soirée, a donné le ton pour la suite.

"Je ne veux pas d'une vision disant au fond le travail disparaît, on s'y résout, et après tout on partage", a lancé M. Valls dès les premières minutes, accusant son adversaire de porter "un "message de découragement" et "d'abdication" sur le chômage avec sa proposition d'un revenu universel, toute en reconnaissant sa "cohérence".

Benoît Hamon, qui défend notamment la semaine de 32 heures, a souligné son "désaccord important avec Manuel Valls", lui reprochant de n'avoir à opposer aux "études" sur l'impact du numérique sur le travail que sa "foi" et sa "croyance".

