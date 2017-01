Cyrille Eldin s'en prend directement à Yann Barthès ce soir et règle ses comptes évoquant des propos diffamatoires - Regardez

25/01 21:11

Après l'incident dimanche soir au QG de Benoît Hamon entre Cyrille Eldin du Petit Journal Camille Crosnier, une journaliste de "Quotidien", Yann Bartès avait qualifié son confrère de "collègue un peu relou , même totalement relou, misogyne, un peu violent et même malpoli".

Ce soir, dans "Le Petit Journal", Cyrille Eldin a tenu à faire une mise au point et il n'a pas épargné son ex-collègue.

"Je t'admire de faire si bien les choses, sans jamais me nommer, l'air de rien, sans doute parce que tu connais les lois sur la diffamation", a-t-il d'abord déclaré.

Et d'ajouter que ses propos n'ont échappé à personne, pas même "aux amis de mes enfants dans la cour d'école", a-t-il regretté.

"Je suis un peu surpris, nous avons bossé ensemble pendant 3 ans, et tu as même voulu poursuivre l'aventure avec moi.", s'est étonné Cyrille Eldin.

Avant de lâcher: "Après-tout, si tu connaissais la tension des soirées électorales sur le terrain, tu me jugerais peut-être un peu moins sévèrement, mais je ne crois pas t'y avoir croisé en 8 ans."

"Relou et malpoli, c'est ton avis. Mais je suis vraiment très étonné vu que tu as longtemps compté sur moi avec mon culot pour accéder à tous les politiques, y compris au Front National où "Le Petit Journal" n'avais plus accès. Mais cela ne te gênais pas à l'époque où je travaillais pour toi.", a -t-il ajouté.

Et de poursuivre: "Pour ce qui est d'être misogyne ou violent, je trouve ça injuste et diffamatoire."

Quelques minutes plus tard, avant de rendre l'antenne, Cyrille Eldin a lancé au public présent sur le plateau avec humour: "Ceux qui pensent que je vais en prendre plein la gueule , merci!"



