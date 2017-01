La BD "La légèreté", dans laquelle une survivante de Charlie Hebdo raconte comment elle s'est reconstruite, sera adaptée au cinéma

16:00

La bande dessinée "La légèreté" de Catherine Meurisse, dans laquelle cette survivante de Charlie Hebdo raconte comment elle s'est reconstruite après les attentats du 7 janvier 2015, sera adaptée au cinéma par la réalisatrice Julie Lopes-Curval, a annoncé la société de production Pyramide.

"Le projet est en développement. Le scénario est en cours d'écriture", a dit à l'AFP Stéphane Partenay, l'un des producteurs du film chez Pyramide, confirmant une information du magazine spécialisé Le Film français.

"La légèreté" (Dargaud) suit pas à pas Catherine Meurisse, qui a échappé au massacre du 7 janvier car elle est arrivée en retard à la rédaction, mais n'est pas sortie indemne de la tragédie.

La BD raconte l'histoire de sa lente renaissance après ces événements tragiques, dans lesquels sont morts ses amis dessinateurs. Julie Lopes-Curval est la réalisatrice de "Bord de Mer" (caméra d'or du meilleur premier film à Cannes en 2002), "Toi et Moi", "Mères et filles" et "Le beau monde".



