L'INA va financer des projets innovants pour valoriser ses archives

L'Institut national de l'audiovisuel ( INA ) va lancer le 1er février un appel à projets doté de 200.000 euros pour cofinancer des créations audiovisuelles ou numériques qui utilisent ses archives de manière innovante, a-t-il annoncé au Festival international des programmes audiovisuels de Biarritz (Fipa).

Cet appel à projets, baptisé Inalab, doit contribuer au renouvellement de la stratégie éditoriale de l'INA, a précisé le président de l'institution, Laurent Vallet, lors d'une présentation transmise à l'AFP.

"Chaque année et depuis 40 ans", l'INA "produit ou coproduit pour les chaînes une soixantaine de programmes, essentiellement documentaires, auxquels s'ajoutent une vingtaine de créations web. Mais l'identité éditoriale de l'INA n'est pas figée!", a rappelé M. Vallet. Les projets, qui pourront être envoyés jusqu'au 12 avril, "pourront appartenir à tous les genres et formats - fiction, documentaire, jeu ou animation, unitaire ou série - et être développés pour tous types de diffusions - TV, web et même cinéma".

Ils devront faire appel de manière "réellement innovante" aux archives radiophoniques, télévisuelles ou photographiques de l'INA et être proposés par des producteurs indépendants.

L'INA souhaite retenir entre 3 et 10 projets, dans une logique de co-production. La sélection sera faite par le comité d'orientation éditoriale mis en place l'an dernier, où siègent plusieurs personnalités du monde de la culture (notamment Sophie de Closets, PDG de Fayard, Boris Razon, directeur de la rédaction de Slate ou Jean-Bernard Schmidt, cofondateur de Spicee).



