Catherine Deneuve critique à son tour "Une ambition intime" sur M6: "Pour moi, ce genre d'émission, c'est du voyeurisme!"

Catherine Deneuve a vivement critiqué l'émission "Une ambition intime" présentée par Karine Le Marchand sur M6, dans une interview à Gala.

"Je trouve ça terrible qu'ils se prêtent à ça! Qu'il n'y en ait pas un pour dire qu'il y a quand même des limites à ce qu'ils doivent faire!", a-t-elle confié en évoquant Nicolas Sarkozy, Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg, Marine Le Pen etc..

Et d'ajouter : "Je n'en n'ai vu que des extraits mais pour moi, ce genre d'émissions, c'est du voyeurisme."

Rappelons que récemment Mazarine Pingeot avait aussi, sur le plateau de Laurent Ruquier, vivement critiqué l'émission. "Je ne regarde pas l'émission et je n’ai pas tellement envie de le regarder. Moi ce qui m’étonne, c’est la promotion de l’intime et du psychologique chez un homme politique au détriment du discours, c’est très étonnant mais c'est dans l’air du temps et la dérive de la société".

"C'est attristant et inquiétant", avait-elle ajouté.

Karine Le Marchand avait rétorqué sur Twitter.

"Certains s'offusquent de l'indécence des politiques à se livrer, et publient les lettres d'amour de leurs parents... #nocomment #onpc", a-t-elle écrit sur le réseau social.