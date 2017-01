Affaire Pénélope Fillon: Christine Kelly, auteur d'une biographie de François Fillon, affirme être victime de "menaces" et de "pressions"

18:39

EN 2007, Christine Kelly avait publié une biographie de François Fillon intitulée "Le secret et l'ambition" .

Aujourd'hui, la journaliste et ex-membre du CSA révèle être la cible de menaces!

Quelques heures après les révélations du Canard Enchaîné sur la femme de François Fillon, elle indique sur son compte Twitter: "À l'équipe politique qui me menace sur ma messagerie, je déteste les menaces et je ne succombe pas aux pressions."

Et d'ajouter: "1er avertissement.".

Ce matin sur RTL, elle a confié: "Lorsque j'ai rencontré Pénélope Fillon, on était à Matignon et on a discuté environ trente minutes sur des petits points d'éclaircissement dont j'avais besoin pour ma biographie sur François Fillon. Jamais, à un aucun instant, il n'est ressorti de notre entretien ou de mon enquête, que Pénélope Fillon avait un emploi avec François Fillon, ou bien qu'elle aurait eu en dehors."

Avant de poursuivre: "Je sais qu'elle m'a parlé de ses soutiens par rapport à Francois Fillon, au début lorsqu'elle allait le soutenir, dans ses meetings. Je ne lui ai pas posé la question directement mais j'avais l'impression que c'était une mère au foyer qui s'occupait de ses enfants, de ses chevaux et de son chien."



