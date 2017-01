Le patron de RMC, Frank Lanoux, tacle RTL: "Je n'ai pas de leçon à recevoir de l'entreprise qui a organisé la 'Médiamétriche'"

13:05

Une semaine après la publication des chiffres d'audience des radios pour la période novembre-décembre par Médiamétrie, le directeur général de RMC était ce matin l'invité de " La Médiasphère " sur LCI .

Frank Lanoux a notamment évoqué la campagne publicitaire d'Europe 1 sur laquelle on peut lire "Bravo à RMC, mais Europe 1 toujours devant". Une réponse à la campagne de Nextradio : "RMC devant Europe 1 et NRJ".

"Pour calculer l’audience des radios, il y a quatre critères qui s’expriment de six manières différentes", a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : "La durée d'écoute est plus importe sur RMC que sur Europe 1, plus longue. La part d'audience est supérieure celle d'Europe 1. Si on a autant d’auditeurs qu’Europe 1, les nôtres nous écoutent plus longtemps donc la part d’audience est plus importante. Il y a 1.000 auditeurs qui nous séparent".

"On se bagarre sur des chiffres à la petite semaine mais nous, on a récupéré une station qui était moribonde. Aujourd’hui, on joue avec Europe 1. Savoir qu’Europe 1 communique sur RMC pour dire qu’on est à égalité, c’est un rêve d’enfant."

Frank Lanoux a également répondu aux critiques du patron de RTL, Christopher Baldelli, qui avait taclé la communication de sa concurrente.

Suite à la publication des sondages, le patron de RTL avait déclaré dans une interview à Ozap : "Quand un dirigeant de RMC annonce que maintenant son objectif est de battre RTL, j’aurais tendance à dire qu'avant d'annoncer ça, il ferait bien déjà de remplir son premier objectif de battre Europe 1, puis franceinfo, France Inter...".

Et d'ajouter "[qu']on peut toujours fixer des objectifs en sortant tambours et trompettes".



"Son entreprise a organisé la 'Médiamétriche' de l’été dernier avec Fun Radio. Je n’ai pas de leçon à recevoir sur Médiamétrie de la part de cette maison. Notre quête est de réunir de plus en plus de Français et de rattraper RTL", a répondu Frank Lanoux.

