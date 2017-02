Darren Criss, vu dans la série "Glee", rejoint le crossover musical de "Supergirl" et "The Flash"

17:01

En mars prochain, la chaîne américaine CW dévoilera le cross-over entre les séries "Supergirl" et "The Flash".

Selon TVLine , Darren Criss rejoint le casting de ces deux épisodes.

Le comédien, vu dans la série "Glee", jouera un personnage prénommé Music Meister, un méchant ayant la capacité d'hypnotiser les gens en chantant.

Le producteur exécutif de la série a salué les talents de l'acteur "au fil des ans".

"Nous avons hâte de voir ce qu'il apporte au Music Meister", a-t-il déclaré.

Il donnera la réplique à Jesse L. Martin, Victor Garber, John Barrowman ou encore Jeremy Jordan.

Le crossover entre "Supergirl" et "The Flash" sera diffusé les 20 et 21 mars prochains sur la chaîne américaine CW.

