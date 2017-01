César 2017: Marion Cotillard, Virginie Efira, Omar Sy, Pierre Niney... Voici la liste complète des nommés

10:26

«Elle» de Paul Verhoeven et «Frantz» de François Ozon dominent les nominations aux César, qui seront remis le 24 février, pour lesquels les actrices Isabelle Huppert et Marion Cotillard et les acteurs Gaspard Ulliel et Omar Sy sont également nommés, a annoncé mercredi l’Académie des César.

«Elle», qui vaut à Isabelle Huppert une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice, et «Frantz» sont tous les deux nommés dans onze catégories.

Outre «Elle» et «Frantz», «Divines» de Houda Benyamina, «Les Innocentes» d’Anne Fontaine, «Ma Loute» de Bruno Dumont, «Mal de pierres» de Nicole Garcia et «Victoria» de Justine Triet sont également en lice pour le César du meilleur film.

Gaspard Ulliel pour «Juste la fin du monde», François Cluzet pour «Médecin de campagne», Omar Sy pour «Chocolat», Pierre Deladonchamps pour «Le Fils de Jean», Nicolas Duvauchelle pour «Je ne suis pas un salaud», Fabrice Luchini pour «Ma Loute» et Pierre Niney pour «Frantz» concourent dans la catégorie meilleur acteur.

Isabelle Huppert dans «Elle», Marion Cotillard dans «Mal de pierres», Virginie Efira dans «Victoria», Judith Chemla dans «Une vie», Marina Foïs dans «Irréprochable», Sidse Babett Knudsen pour «La fille de Brest» et Soko pour «La Danseuse» sont les sept nommées pour le César de la meilleure actrice.

Voici la liste des nommés à la prochaine cérémonie des Césars

Meilleur film

Divines

Elle

Frantz

Les innocentes

Ma Loute

Mal de Pierres

Victoria

Meilleur acteur

François Cluzet

Pierre Deladonchamps

Nicolas Duvauchelle

Fabrice Luchini

Pierre Niney

Omar Sy

Gaspard Ulliel

Meilleure actrice

Judith Chemla

Marion Cotillard

Virginie Efira

Marina Foïs

Isabelle Huppert

Sidse Babett Knudsen

Soko

Meilleure réalisation

Houda Benyamina

Paul Verhoeven

François Ozon

Anne Fontaine

Xavier Dolan

Bruno Dumont

Nicole Garcia

Meilleure actrice dans un second rôle



Nathalie Baye

Valeria Bruni-Tedeschi

Mélanie Thierry

Déborah Lukumuena

Anne Consigny

Meilleur acteur dans un second rôle

Gabriel Arcand

Vincent Cassel

Vincent Lacoste

Laurent Lafitte

Melvil Poupaud

James Thierrée

Meilleur espoir féminin

Oulaya Amamra

Paula Beer

Lilly-Rose Depp

Noemie Merland

Raph

Meilleur espoir masculin

Niels Schneider

Corentin Fila

Damien Bonnard

Kacey Mottet Klein

Jonas Bloquet

Meilleur film de court-métrage

Après Suzanne

Au bruit des clochettes

Chasse Royale

Maman(s)

Vers la tendresse

Meilleur film d'animation

La jeune fille sans mains

Ma vie de Courgette

La Tortue rouge

Meilleure adaptation

Elle

La fille de Brest

Frantz

Ma vie de Courgette

Réparer les vivants

Mal de pierres

Meilleur montage

Divines

Elle

Frantz

Juste la fin du monde

Mal de pierres

Meilleur son

Chocolat

Elle

Frantz

Mal de pierres

L'odysée

Meilleur 1er film

Cigarettes et chocolat chaud

La danseuse

Diamant noir

Divines

Rosalie Blum

Meilleur documentaire

Dernières nouvelles du cosmos

Fuocoammare

Merci patron

Swagger

Voyage à travers le cinéma français

Meilleure musique originale



Chocolat

Dans les forêts de Sibérie

Elle

Frantz

Ma vie de Courgette

Meilleur scénario original

Divines

L'effet aquatique

Les Innocentes

Ma Loute

Victoria

Meilleurs costumes

Anaïs Romand

Pascaline Chavanne

Catherine Leterrier

Alexandra Charles

Madeline Fontaine

Meilleurs décors

Jérémie D. Lignol

Carlos Conti

Michel Barthélémy

Riton Dupire-Clément

Katia Wyszkop

