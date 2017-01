«Britney Ever After»: Découvrez les premières images du biopic sur Britney Spears - VIDEO

15:30

La chaîne américaine Lifetime spécialiste des biopics sur les stars, vient de publier la bande-annonce du téléfilm consacré à Britney Spears, "Britney Ever After qui sera diffusé le 18 février.

Natasha Bassett incarne le rôle de la star planétaire comme on peut le voir dans la vidéo et dont les premières phrases sont: "Je ne vais pas dire que j'étais fun, car je ne l'étais pas. Tout est flou, comme dans un brouillard. Jusqu'à ce que tu touches le fond" Mais le téléfilm s'intéressera aussi à sa renaissance, puisqu'à la fin de l'extrait, on peut l'entendre dire qu'elle veut être "forte pour ses fans".

À noter que Britney Spears a refusé de participer au projet que de surcroit elle n'apprécie pas selon ses communicants.



«Britney Ever After»: Voici la première bande... par morandini