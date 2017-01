Cyrille Eldin menace de dire toute la vérité sur l'incident avec les équipes de Yann Barthès au QG de Benoît Hamon - Regardez

10:01

Après l'incident dimanche soir au QG de Benoît Hamon entre Cyrille Eldin du Petit Journal Camille Crosnier, une journaliste de "Quotidien", Yann Bartès avait qualifié son confrère de "collègue un peu relou , même totalement relou, misogyne, un peu violent et même malpoli".

Des propos qui ont semble-t-il déclenché la colère de Cyrille Eldin hier soir sur Canal Plus.

Dans son "Petit Journal", il a déclaré: "Moi aussi j'ai le seum des diffamations injustes à mon égard".

Avant d'ajouter: "C'est pourquoi cher Yann Barthès, toi que je n'ai pas peur de nommer, je me ferai un plaisir de répondre demain soir aux propos me concernant que tu as tenus dans ton émission. Je vous raconterai toute l'histoire"

C'est donc ce soir que Cyrille Eldin devrait faire quelques déclarations...

Les déclarations de Yann Barthès dans "Quotidien:"

@ValentinoPlmb @NicolasServe1 : suite à ceci durant une ITW avec Hamon. Eldin lui avait fait le coup avec Fillon. Y'a 10jours. pic.twitter.com/Dlb8qtAT1P — Remy Buisine (@RemyBuisine) 23 janvier 2017

Quand Cyril #Eldin s'en prend à une journaliste de @Qofficiel au QG de @benoithamon : " la prochaine fois c'est un coup de coude violent " pic.twitter.com/Qdtjq5PXtO — Nicolas Serve (@NicolasServe1) 22 janvier 2017







Cyrille Eldin menace de dire toute la vérité... par morandini