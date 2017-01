Twitter diffuse un tweet sponsorisé appelant à virer "les bougnoules" et "noirs de France"

11:40

Un tweet contenant des propos racistes est apparu dans les timelines de nombreux utilisateurs de Twitter .

C'est l'oeuvre d'un hacker qui a réussi à prendre possession du compte d’un tiers, et par ce biais payer une campagne de pub qui apparait dans les flux comme un tweet sponsorisé et donc visible par le plus grand nombre, explique RTL .

Le tweet de @DoflaYT appelait donc à virer "ces bougnoules et ces Noirs de France".

Après des signalements d'internautes et d'associations comme la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), le compte a été suspendu.

De nombreux internautes ont quant à eux pointé du doigt la possibilité de sponsoriser des messages incitant à la haine sans que Twitter ne les contrôle.

.

Contacté par BFMTV, Twitter n'a pas souhaité faire "de commentaire sur des comptes individuels pour des raisons de confidentialité et de sécurité" ajoutant que le tweet sponsorisé a été supprimé et invitant nos confrères à consulter ses "politiques relatives aux publicités Twitter".



Morandini Zap: Pirater les comptes Facebook, c... par morandini