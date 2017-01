Orange veut devenir un leader européen de la cybersécurité, assure son PDG Stéphane Richard

14:15

Orange veut grandir en Europe dans la cybersécurité pour devenir "un des leaders européens du secteur" y compris par le biais d'acquisitions ciblées, a déclaré son PDG Stéphane Richard.

Orange Cyberdefense, l'entité du groupe dédiée à la sécurité informatique des entreprises, "est une priorité de développement d'ici 2020", a expliqué le dirigeant lors du Forum international de la cybersécurité (FIC) à Lille.

En deux ans Orange est devenu "le leader français avec 1.200 collaborateurs et notre ambition est de devenir un leader européen" dans ce secteur.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros avec cette activité qui connaît une croissance "de plus 20% par an", a-t-il noté. L'opérateur investit beaucoup de ressources dans ce domaine et envisage "des acquisitions ciblées".

La menace cyber "est le risque le plus important qui pèse sur les économies contemporaines", a insisté Stéphane Richard.



Morandini Zap: Pirater les comptes Facebook, c... par morandini