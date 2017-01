L'acteur Shia LaBeouf lance à New York un live-stream artistique qui devrait durer 4 ans pour protester contre Donald Trump

12:00

Un rassemblement anti-Trump qui durerait quatre ans: voilà le rêve un peu fou de trois artistes, qui ont installé à New York une caméra devant laquelle se relaient depuis vendredi des manifestants, dont l'acteur américain Shia LaBeouf, membre du collectif.

"He will not divide us!" (Il ne nous divisera pas): ils sont une poignée, sous la pluie et par une température proche de zéro, à scander la phrase inscrite sur le mur, au-dessus d'une caméra qui filme en continu depuis vendredi 09H00, pour coïncider avec l'investiture de Donald Trump

Le public est simplement "invité à dire les mots +He Will Not Divide Us+ en regardant une caméra", explique le collectif sur le site dédié à l'événement, hewillnotdivide.us.

Le lieu est "ouvert à tous" et la caméra filmera sans répit quatre ans durant, soit la durée du mandat du président Donald Trump, le contenu étant retransmis sur le site.

Répéter ce slogan à l'infini "est une démonstration de résistance ou d'insistance, d'opposition ou d'optimisme, guidé par l'esprit de chaque participant et par la communauté", expliquent les artistes.



