Amazon décide d'annuler la diffusion de la série de Sacha Baron Cohen "Highston"

12:30

Selon les informations de The Hollywood Reporter , "Highston" la série produite par Sacha Baron Cohen a été refusée par la plateforme VOD d'Amazon.

Cela devait aussi signé le retour de l'acteur à la télévision après un accord global signé avec FX Networks en 2013.

Curtis Amstrong, l'un des acteurs, a annoncé la nouvelle sur Twitter: "Les gens ont demandé quand serait la première de #Highston. Il n'en sera rien. @Amazon a annoncé que la série ne sera pas diffusée. Une grosse déception."

"Malheureusement, toutes les séries ne fonctionnent pas forcément", a indiqué Joe Lewis, responsable du développement des comédies et des drames pour Amazon Studios.

Écrite par Bob Nelson ("Nebraska") et réalisée par Jonathan Dayton et Valerie Faris ("Little Miss Sunshine"), la comédie familiale Highston se concentrait autour de Highston Liggetts, 19 ans (Lewis Pullman), qui avait pour amis des célébrités que seul lui pouvait voir. Ses parents, joués par Mary Lynn Rajskub et Chris Parnell, l'obligeaient à consulter un psychiatre.

Shaquille O'Neal et le bassiste des Red Hot Chili Peppers, devaient apparaître à l'écran.



Grimsby Agent trop spécial - Bande-annonce par morandini