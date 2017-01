Paris Jackson est convaincue que son père a été assassiné: "Il nous donnait des indices sur des gens qui voulaient s'en prendre à lui"

14:30

Paris Jackson, fait la couverture de Rolling Stone magazine. La jeune fille de 18 ans , affirme dans l'entretien accordé au journaliste être "absolument convaincue" de l'assassinat de son père décédé le 25 juin 2009.

Le fautif : le médecin de son père Conrad Murray, qui lui a administré une surdose de médicaments, mais aussi la société AEG Live qui s'occupait de la tournée This Is It. "Il nous donnait des indices sur des gens qui voulaient s'en prendre à lui. Et à un moment donné, il disait même: Ils vont finir par me tuer", se remémore Paris.

Et d'ajouter : "Je sais bien que ça ressemble à une conspiration et à des conneries, mais les vrais fans et toute la famille savent la vérité. C'était un coup monté."

La fille du roi de la pop révèle par ailleurs que son adolescence n'a pas été si rose: "Je me détestais et je n'avais aucune estime de moi-même. Je pensais que je faisais tout de travers et que je ne méritais pas de vivre."

Enfin, elle affirme avoir été violée à l'âge de 14 ans par un inconnu. "Je n'ai pas envie de donner de détails, mais ça a été très difficile et à l'époque, je n'en ai parlé à personne."



