Commentez ICI le débat évènement de ce soir entre Benoît Hamon et Manuel Valls sur TF1 et France 2

Benoît Hamon, nouveau favori, et Manuel Valls, qui a déclenché une rude "campagne totale" contre son rival, se retrouvent mercredi soir pour l'unique débat télévisé avant le second tour de la primaire socialiste, qui s'annonce sans merci. A partir de 21H00, sur TF1, France 2 et France Inter, les deux candidats seront interrogés par les journalistes Gilles Bouleau, David Pujadas et Alexandra Bensaid.

Ils auront deux minutes par réponse et pourront répliquer s'ils sont interpellés. Trois thèmes sont au programme: le travail, avec notamment le revenu universel qui a polarisé le débat de cette primaire; l'environnement et la transition énergétique; et la sécurité, le terrorisme et l'international.

Dès l'annonce de sa décevante deuxième place dimanche soir, Manuel Valls (31,6%) est passé à l'offensive contre Benoît Hamon (35,2%). Il le considère comme le candidat des "promesses irréalisables" et l'accuse de lancer le "sable des illusions", ce qui le prédestine, selon lui, à une "défaite assurée" à la présidentielle.

Après avoir fait feu lundi sur le revenu universel de l'ancien ministre de l'Education, l'ex-Premier ministre a attaqué son adversaire sur sa position en matière de laïcité. Il la juge "ambigüe" face à l'islamisme radical.

Les lieutenants vallsistes ont pris moins de gants, tel le député de l'Essonne Malek Boutih. Celui-ci accuse son collègue des Yvelines, élu de Trappes frappé par les nombreux départs de jihadistes, d'être "en résonance avec une frange islamo-gauchiste".

