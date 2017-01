Marine Le Pen refoulée à l'entrée d'un camp de migrants à Grande-Synthe dans les Hauts-de-France

18:04

Cet après-midi, Marine Le Pen a fait une visite surprise dans le camp de migrants de Grande-Synthe, situé dans les Hauts-de-France.

Mais, une fois sur place, la présidente du Front National a été refoulée à l'entrée, comme le rapporte France 3 Nord-Pas-de-Calais .

Des membres de la mairie lui ont en effet interdit l'accès.

"Les gens qui rentrent sont tous habilités. Elle n'a pas à venir comme ça dans ce camp. Ce n'est pas un zoo", a déclaré Damien Careme, le maire de la ville, à nos confrères.

Et d'ajouter : "Elle vient faire quoi ? Elle tient constamment des propos de haine, de division. On est à l'opposé complet, elle et moi. Je n'allais quand même pas la laisser entrer".

Sur son compte Twitter , le maire a précisé que "l'humanité est une valeur qu'elle ignore".

De son côté, Marine Le Pen a indiqué "C'est la démocratie à la française. On n'accepte que les élus pro-immigration", comme l'indique BFMTV .

Devant le camp de #migrants de #GrandeSynthe , je dénonce la folle politique d'immigration menée par les gouvernements successifs. pic.twitter.com/7UFCyDtGj4 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 24 janvier 2017

"Aujourd'hui on nous empêche de rentrer dans ce camp de #migrants de #GrandeSynthe . C'est la démocratie à la française !" pic.twitter.com/CWkuJwPe26 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 24 janvier 2017

Pourquoi Marine Le Pen est-elle allée à la... par morandini