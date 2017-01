Pour la première fois, "Le grand blind test" de Laurence Boccolini sera diffusé en prime-time sur TF1 le vendredi 17 février

17:05

Pour la première fois, "Le grand blind test" de Laurence Boccolini arrive en prime-time sur TF1!

Cette émission sera diffusée le vendredi 17 février.

Jusque là, le jeu co-produit par Shine France et Thierry Ardisson, était diffusé en deuxième partie de soirée, et parfois même à 0h10.

C'était le cas le 10 décembre dernier. Et malgré son heure tardive, l'émission avait attiré 832.000 personnes et 14.3% de part de marché.

A noter que la diffusion de l'émission s'était terminée à 2h du matin !

Le concept de cette soirée:

L'équipe des animateurs composée de Nikos Aliagas, Christophe Beaugrand, Elsa Fayer et Denis Brogniart sera face à l’équipe de DANSE AVEC LES STARS avec Artus, Sandrine Quétier, Laurent Ournac et Fauvepour tenter de remporter le titre de Roi du Blind Test.

Laurie Baffie, l’indétrônable roi du Blind Test confrontera les deux équipes tout au long de la soirée.

La règle est simple : les deux équipes jouent l’une contre l’autre et doivent donner le nom de l’interprète le plus rapidement possible. Munis de tablettes, les célébrités devront y inscrire le nom du chanteur avant la fin du temps règlementaire.

Pour ce prime inédit, Laurence Boccolini accueillera ses invités sur un nouveau plateau avec une seconde grande scène et proposera, en plus des épreuves devenues cultes, de nouvelles épreuves 100% musicales et inédites comme l’invité mystère !

Pour encore plus de musique, des artistes interpréteront leurs plus grands succès devant nos invités.

Des tubes des années 80, aux années Disco en passant par Rihanna et Jean-Jacques Goldman, tous les styles de musiques sont représentés et toute la famille peut jouer avec des titres connus de tous ! Il faudra rivaliser d’oreille musicale mais aussi de rapidité, de mémoire et d’humour pour remporter le titre de ROI DU BLIND TEST !!



Laurence Boccolini chante avec Keen V pour l... par morandini