Éric Revel, directeur de France Bleu, nomme Didier Vachon au poste de directeur de l’information

16:38

Éric Revel, directeur de France Bleu a nommé Didier Vachon, directeur de l’information du réseau France Bleu chargé de l’information.

Diplômé du Centre Universitaire de l’Enseignement du Journalisme à Strasbourg, Didier Vachon a débuté sa vie professionnelle en 1976 dans la presse écrite (l’Union de Reims) et la télévision (FR3 Caen, Poitiers..).

En 1980 il intègre Radio France en tant que journaliste à Fréquence Nord, à l’ouverture de la première radio locale de Radio France à Lille.

De 1989 à 1991, il est nommé rédacteur en chef de Radio France Hérault à Montpellier. En 1991, il devient directeur de Radio France Nîmes puis de Radio France Bourgogne à Dijon en 1996. Il y assure en 2002 la transition locale de Radio France à France Bleu Bourgogne.

En 2002, Didier Vachon est nommé délégué régional Rhône-Alpes-Bourgogne à Grenoble et directeur de France Bleu Isère. En 2013, il a participé à la création de la 44ème station locale du réseau à Saint-Etienne.

Au cours de sa carrière, il a assuré de nombreuses formations en journalisme et en management, en France (CUEJ Strasbourg, ESJ et ESC de Lille, Université de Bourgogne) et à l’étranger (Hanoi, Kinshasa). Didier Vachon remplacera à ce poste Claude Bruillot, appelé à tenir de nouvelles fonctions au sein de Radio France.

Didier Vachon prendra ses fonctions le 1er février 2017.



