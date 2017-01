Le "double visage" de Melania Trump durant l'investiture de son mari qui inquiète les internautes - Regardez

16:30

Vendredi dernier, la cérémonie d'investiture de Donald Trump , qui est alors devenu le 45e président américain, avait lieu à Washington, aux Etats-Unis.

Depuis quelques jours, une vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Sur les images, tournées lors de l'événement, on découvre Donald Trump adresser quelques mots à son épouse, Melania , avant qu'il ne s'exprime face à la foule présente.

Cette dernière n'hésite pas à sourire quand son mari s'entretient avec elle.

Mais, dès que celui-ci a le dos tourné, la First Lady change d'expression faciale : elle ne sourit plus et parait triste.

Des images qui ont inquiété les internautes sur les réseaux sociaux (voir ci-dessous). Un mot clef a été lancé : "freemelania".

Regardez

Le "double visage" de Melania Trump durant l... par morandini