Découvrez la liste complète des nommés à la prochaine cérémonie des Oscars - Isabelle Huppert nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice

Ce mardi, l’Académie des Oscars a décoilé le nom des nommés pour la prochaine cérémonie.

La 89 e cérémonie aura lieu le 26 février prochain depuis le Dolby Theatre de Los Angeles (Etats-Unis).

L’annonce des nominations a été diffusée au petit matin à Los Angeles (5H18 locales, soit 13H18 GMT).

L'actrice française Isabelle Huppert a été retenue par l'Académie des arts et sciences du cinéma parmi les finalistes pour l'Oscar de la meilleure actrice grâce à son rôle de femme violée dans "Elle".

Voici la liste complète des nommés à la prochaine cérémonie des Oscars

Meilleur film

La La Land

Moonlight

Manchester By the Sea

Arrival

Lion

Fences

Hidden Figures

Hell or High Water

Hacksaw Ridge

Meilleur acteur

Casey Affleck (Manchester By the Sea)

Denzel Washington (Fences)

Ryan Gosling (La La Land)

Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic)

Meilleure actrice

Isabelle Huppert, "Elle"

Ruth Negga, "Loving"

Natalie Portman, "Jackie"

Emma Stone, "La La Land"

Meryl Streep, "Florence Foster Jenkins"

Meilleur second rôle masculin

Mahershala Ali (Moonlight)

Jeff Bridges (Hell of High Water)

Lucas Hedges (Manchester By the Sea)

Dev Patel (Lion)

Michael Shannon (Nocturnal Animals)

Meilleur second rôle féminin

Viola Davis (Fences)

Michelle Williams (Manchester By the Sea)

Naomie Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion)

Octavia Spencer (Hidden Figures)

Meilleur scénario adapté

Moonlight

Fences

Arrival

Lion

Hidden Figures

Meilleur scénario original

Manchester By the Sea

La La Land

Hell or High Water

The Lobster

20th Century Women

Meilleure photographie

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence

Meilleure chanson originale

“Audition” (La La Land)

“Can’t Stop the Feeling!” (Trolls)

“City of Stars” (La La Land)

“The Empty Chair” (Jim: The James Foley Story)

“How Far I’ll Go” (Moana)

Meilleur film en langue étrangère

Land of Mine

A Man Called Ove

The Salesman

Tanna

Toni Erdmann

Meilleure musique de film

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

Meilleur documentaire

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life Animated

O.J. : Made in America

13Th.

Meilleur court-métrage

Ennemis Interieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

Meilleur costume

Allied

Fantastic Beasts and Where to Find Them (Colleen Atwood)

Florence Foster Jenkins (Consolata Boyle)

Jackie (Madeline Fontaine)

La La Land (Mary Zophres)

Meilleur court-métrage documentaire

4.1 Miles

Extremis

Joe’s Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

Meilleur son

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

Meilleur son (mixage)

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours

Meilleurs effets spéciaux

Deepwater Horizon

Doctor Strange

The Jungle Book

Kubo and the Two Strings

Rogue One : A Star Wars Story

Meilleur film d'animation

Zootopia

Kubo and the Two Strings

Moana

Finding Dory

The Red Turtle

Meilleurs maquillages et coiffures

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

