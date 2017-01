Une auteure de l'émission américaine "Saturday Night Live" suspendue après une blague sur le plus jeune fils de Donald Trump

14:00

L’auteure de la célèbre émission de sketchs "Saturday Night Live" (SNL), Katie Rich a été suspendue pour un tweet jugé plus que maladroit sur le plus jeune fils de Donald Trump.

En effet, pendant la cérémonie d’investiture du nouveau président américain, la jeune femme a posté sur Twitter le message suivant : «Barron sera le premier enfant scolarisé à la maison à faire une fusillade dans son école.»

Selon les constatations du New York Post, cette dernière a supprimé le tweet et a temporairement rendu son compte Twitter privé.

Puis lundi, elle s’est excusée, toujours sur les réseaux sociaux pour ses propos : «Je regrette amèrement mes écrits offensants. Ils sont inexcusables et je suis désolée.»

Selon The New York Times, une pétition réclamant son licenciement a été lancée. Cette dernière a recueilli plus de 40.000 signatures.

Enfin, même Chelsea, la fille de Bill et Hillary Clinton, est sortie de son silence pour défendre Barron et a déclaré : "Barron Trump mérite, comme tous les enfants, d'être un enfant."

Et de conclure: "Mais la protection de chaque enfant signifie également l'opposition à la politique d'un président américain qui nuit aux enfants".

