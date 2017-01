Selon un sondage, le Festival de Cannes reste l'événement cinématographique préféré de plus d'un Français sur trois

13:01

Selon un sondage exclusif du CSA paru dans Direct Matin sur l'intérêt des Français pour les compétitions cinématographiques,

le Festival de Cannes reste l'événement préféré des Français. Toutes catégories confondues, 36 % personnes sondées votent pour ce dernier. Plus précisément, c onsidérée comme drôle et vivante, la compétition des Oscars (26 %) arrive en deuxième position, attirant davantage les jeunes (36% des 18-24 ans) que les seniors (13 %). Les Césars (23 %), sont quant à eux plébiscités par les 65 ans et plus (33 %), contre 12 % des 18-24 ans. Souvent jugée comme élitiste, la Berlinale se classe en dernière position avec seulement 2 % des voix, derrière le Festival du film américain de Deauville (5 %), les Golden Globes (4 %) et la Mostra de Venise (4 %).

Échantillon national représentatif de 1009 Français âgés de 18 ans et plus constitué avec la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge et profession de l’individu, après stratification par région et catégorie d’agglomération



