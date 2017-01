Tom Hardy aurait perdu 2,3 millions d’euros avec sa nouvelle série

17:01

Selon The Sun, la série que Tom Hardy a produite avec son père et Steven Knight via sa société Taboo Productions Ltd, Taboo, lui a fait perdre 2,3 millions d’euros.

10,4 millions de livres ont été investis pour 8,4 millions de bénéfices, soit un manque à gagner de 2 millions de livres (2,3 millions d’euros). « Ces nouveaux chiffres sont un sérieux avertissement pour Tom. Peu importe qui vous êtes ou combien vous gagnez d’argent, 2 millions de livres, ça fait beaucoup d’argent jeté par les fenêtres, a confié une source à la publication. C’est le premier grand projet télé que Tom a géré. Il l’a écrit, produit et a joué dedans, donc il a dû faire face à quelques difficultés. »

Toujours d'après le tabloïd anglais, ces pertes pourraient être rattrapées par les « ventes de DVD, les téléchargements, le streaming et les droits TV vendus en Espagne, au Portugal et en Russie ».

Synopsis : De retour d'Afrique avec des diamants acquis illégalement, un aventurier cherche à venger la mort de son père. Alors qu’il refuse de vendre l’entreprise familiale, il lance sa propre affaire de négoce et de transport et se retrouve en délicate posture entre deux nations en guerre, la Grande-Bretagne et les États-Unis.



Tom Hardy aurait perdu 2,3 millions d’euros... par morandini