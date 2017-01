Les images de Imad, 8 ans, qui a bouleversé la France sur TF1 avec son témoignage - Regardez

08:42

Il s'appelle Imad, il a 8 ans et il a bouleversé la France ce week-end dans "Sept à Huit" sur TF1.

Insuffisance rénale, problèmes cardiaques, obligation de se nourrir avec une sonde, ce petit bout de chou est un véritable survivant qui veut garder le moral et surtout qui donne une véritable leçon de vie à tout le monde....

Imad, pourtant très atteint par la maladie, fait preuve d'un courage exemplaire, soutenant ses camarades, et même ses parents, tout au long de ce dur combat.

Quand Thierry Demaizière lui demande d'ailleurs s'il a eu peur de mourir un jour, le petit garçon répond:

"Non, je croyais en Dieu et voilà.... Je demandais à Dieu d'être un enfant normal, de boire de l'eau, d'aller faire mes besoins et que quelqu'un me donne un rein".



Les images de Imad, 8 ans, qui a bouleversé la... par morandini