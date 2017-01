Un porte-char militaire volé au 25ème Régiment du Génie de l’Air à Istres reste introuvable depuis plusieurs jours

07:35

Un camion Renault Premium, équipé d’une remorque et d’un tractopelle Terex TL210 appartenant au 25ème Régiment du Génie de l’Air, basé à Istres dans les Bouches-du-Rhône, ont été dérobés dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 janvier selon Europe 1, et restent introuvables depuis. Le camion et son chargement étaient stockés en dehors de la base aérienne 125 d’Istres.

La piste d'un trafic d'engins de chantier privilégiée. Le signalement de ce véhicule a été transmis il y a quelques jours à toutes les unités de police et de gendarmerie de l’Hexagone afin d’aider les enquêteurs à le retrouver, surtout dans le contexte d’attentats au camion-bélier commis l'an dernier, à Nice le 14 juillet et à Berlin le 19 décembre.

La piste terroriste ne semble pas privilégiée par les enquêteurs de la gendarmerie de l’Air.