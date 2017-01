France O proposera un dispositif inédit à l'occasion de la diffusion de la série "Cut" mercredi - Regardez

17:30

Mercredi, à 18h00, la série " Cut ", diffusée sur France O , va proposer sur les pages Facebook de Jules et Lulu (deux des protagonistes) un webisode en simultané de la diffusion classique.

Cet épisode de vingt-quatre minutes est exclusivement dédié aux réseaux sociaux.

Il permet d’apporter un contrechamp narratif aux événements qui se déroulent dans l’épisode 58, diffusé quant à lui de manière classique, mercredi sur France O.

Résumé de l'épisode

Adil a disparu. Ce qui rend Eva doublement inquiète, car elle n’a plus de nouvelles de Lulu non plus.

De son côté, Laura devient folle de jalousie en apprenant que Jules est parti à Mafate avec cette dernière.

Les deux personnages principaux, absents de l’épisode télé, vont vivre de leur côté des aventures terrifiantes sur le Net.

