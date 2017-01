Aymeric Bonnery, chroniqueur du " Mad Mag" , a annoncé sur Twitter avoir été victime d'un accident de voiture dans la nuit de vendredi à samedi.

Le jeune présentateur a posté une photo où on peut constater que son véhicule est très endommagé accompagné de ce message : "Un abruti ivre m'a percuté dans une course pour­suite à plus de 80 kilo­mètres/heure avec la police, à l'ar­rêt au feu! Quelques bobos mais ça va! #StopAl­coolAuVo­lant".

Choqué, il n'est pas certain que l'ancien candidat de télé-réalité soit présent dans l'émission ce soir. "Quelques séquelles suite à mon accident. Tellement touché par vos mots. Ma présence est compromise pr #Madmag de demain. Vous me manquez " a t'il écrit sur les réseaux sociaux.