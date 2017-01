Regardez Manuel Valls hier soir qui flingue Benoît Hamon: "Vous avez le choix entre la défaite assurée et la victoire possible"

08:13

Manuel Valls n'a pas fait dans la dentelle hier soir quand il a pris la parole en direct de son QG.

Il a clairement flingué Benoît Hamon dès ses premiers mots:

"Je suis au 2e tour des primaires de la gauche.

Pour le 2ème tour rien n'est écrit. Je suis heureux de me retrouver face à Benoît Hamon, car une nouvelle campagne commence dès ce soir.

Un choix très clair se présente désormais à nous, et à vous, entre la défaite assurée et la victoire possible, entre des promesses irréalisables et infinançables, et des promesses crédibles Je ne crois pas à une fin du travail qu'il faudrait compenser par une nouvelle allocation.

Je ne crois pas au revenu universel au coût ahurissant qui impliquerait d'augmenter massivement les impôts, au bénéfice de ceux qui n'ont rien, et de ceux qui ont déjà tout"

Je veux une gauche forte, crédible, généreuse et courageuse.

Vous avez le choix désormais. Accepter ou refuser la défaite annoncée.

Accepter une gauche qui s'efface dans l'opposition."

