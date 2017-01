EN DIRECT - Primaire de la gauche - Participation à 17h: 1.000.000 sur 70% des bureaux (Haute Autorité)

18:37

17h42: Participation à 17h - 1.000.000 sur 70% des bureaux

17h11: Sur Twitter, le premier secrétaire du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis salue la mémoire d'un votant de l'Aisne, décédé à 76 ans, juste après avoir voté ce dimanche.

16h03: Le Premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis a réaffirmé, dans une interview qu'avec "entre 1,5 et 2 millions" d'électeurs, le PS aurait "atteint (son) objectif".

Mais nul doute qu'un score plus élevé comblerait la rue de Solférino : à la fois pour supporter la comparaison avec la droite (4,3 et 4,4 millions d'électeurs pour sa primaire de novembre), et pour permettre au candidat du PS de reprendre de l'oxygène face à Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, mieux placés dans la course à l'Élysée.

15h45: François Hollande, actuellement en déplacement au Chili , se rend ce dimanche sur la tombe de l'ancien président Salvador Allende, mort lors du coup d'Etat d'Augusto Pinochet en 1973.

Il ne participe pas à ce premier tour, aucune procuration n'étant possible.

14h03: Jean-Luc Mélenchon estime probable un désistement du vainqueur de la primaire dans un entretien accordé au Journal du dimanche:

"Ils sont en cinquième position derrière nous.

Est-ce si malheureux que ça ?

À quoi bon un candidat socialiste ? Pour quoi faire ?"

13h51: Arnaud Montebourg s'est félicité de la participation à midi.

"Si on extrapole on arrive au chiffre de 600.000 participants, c'est pratiquement autant qu'en 2011 à 100.000 personnes prêt. Donc on est plutôt bien".

13h15: 400.000 personnes avaient participé au vote de la primaire de la gauche à midi dans 63 % des bureaux de vote.

"Si on fait une extrapolation on obtiendrait 600.000 votants mais il faut rester prudent", a expliqué Christophe Borgel, Président du Comité d'organisation de la Primaire à gauche.

"Cela veut dire qu'il y a du monde dans les bureaux de vote de la primaire, alors que c'est une matinée aux températures polaires". Les responsables de la primaire ont annoncé un second chiffre de participation à 17 heures.

En 2011, la primaire à gauche avait attiré 745.000 votants à la mi-journée.

Pour la primaire de la droite en 2016, c'était 1,1 millions de personnes qui avaient déposé leur bulletin dans les urnes dans plus de 10.000 bureaux.

12h16: Les candidats et les organisateurs de la primaire socialiste élargie se montraient sereins dimanche matin sur le niveau de la participation au premier tour.

"Dans les bureaux de vote il y a du monde, c'est bien", a affirmé pour sa part l'un des favoris du scrutin, l'ancien ministre Arnaud Montebourg, venu voter dans son fief de Montrer en Saône et Loire. "Je me réjouis que la participation soit aussi élevée qu'en 2011, ça montre que le peuple de gauche n'est pas englouti", a ajouté Arnaud Montebourg devant les caméras.

11h12: "La participation est forte, dans certaines circonscriptions plus importante qu'en 2011", a noté en milieu de matinée le président de la Haute autorité des primaires citoyennes, Thomas Clay, sur BFMTV. "Je souhaite qu'il y ait plus d'un million et demi" de votants, a déclaré pour sa part le candidat socialiste Vincent Peillon, qui s'est lancé dans la course il y a six semaines seulement. "C'est important, donner de la force à la gauche", a-t-il dit avant de voter dans le 5e arrondissement de Paris.

