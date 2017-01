12:56

CNN lancera au deuxième semestre en Suisse une chaîne d'informations économiques et financières en anglais, qui vise 4 millions de téléspectateurs, soit la moitié de la population suisse, annonce dimanche un communiqué.

La nouvelle chaîne, baptisée CNNMoney Switzerland, "s'adressera à la communauté de décideurs établis en Suisse, une audience haut de gamme composée de cadres supérieurs, CEO et influenceurs intéressés par l'actualité financière et économique nationale, et par des sujets lifestyle", indiquent dans ce communiqué les deux promoteurs, CNN International Commercial et son partenaire suisse MediaGo.

"Le lancement de CNNMoney Switzerland constitue une étape cruciale dans la stratégie commerciale de CNN (...) Nous souhaitons montrer notre engagement auprès d'un marché particulièrement important et pertinent pour l'actualité internationale", a déclaré Rani Raad, Président de CNN International Commercial.

Le choix s'est porté sur la Suisse car "la forte concentration de multinationales, d'organisations internationales, de hautes écoles et de sièges sportifs en fait un terreau idéal pour ce type de média", a expliqué Christophe Rasch, patron de MediaGo, dans le journal Matin Dimanche. "CNNMoney Switzerland sera leur partenaire privilégié en Suisse et en dehors du pays", a-t-il déclaré dans le communiqué.

"La chaîne cible 4 millions de personnes en Suisse (soit la moitié de la population du pays) maîtrisant l'anglais et qui recherchent un média national d'envergure internationale pour suivre les dernières actualités économiques et lifestyle" en Suisse, a-t-il ajouté.

La nouvelle chaîne travaillera à partir de deux centres à Genève et Zurich.

Elle proposera également des émissions thématiques. Fondée en 2010, MediaGo est une société suisse spécialisée dans le marketing digital, la transformation numérique et la gestion de média, qui produit également des contenus informatifs et journalistiques.

