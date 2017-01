Le coup de gueule de Gilles Verdez chez Ardisson face aux critiques sur Touche pas à mon Poste - Regardez

09:53

Gilles Verdez était hier soir un des invités de Thierry Ardisson sur C8.

Il a piqué une colère contre ceux qui critiquent TPMP et en particulier ceux qui affirment que c'est un secte:

"C'est n'importe quoi et c'est vraiment le genre de chose qui me met en colère. Le jour où Cyril Hanouna me dira ce que je dois dire je quitterai l'émission."

Mais au final les deux hommes sont tombés d'accord en taclant... Matthieu Delormeau !

Le coup de gueule de Gilles Verdez chez... par morandini