Marche des femmes contre Trump: CNN coupe l'antenne à Madonna après l'emploi du mot "Fuck" - Regardez

07:46

Panique sur les chaînes de télé hier soir, alors qu'elles retransmettaient la marche des femmes et l'arrive surprise de Madonna.

Les chaînes ont en effet interdiction de diffuser des gros mots sur l'antenne, ils doivent être bipés et en direct la chanteuse s'est lâche..

Coiffée d’un bonnet noir à oreilles de chat, la chanteuse Madonna a fait une apparition surprise samedi à la « Marche des femmes » de Washington.

«Bienvenus à la révolution de l'amour, de la rébellion, de notre refus en tant que femmes d'accepter cette nouvelle ère de tyrannie», a-t-elle commencé, devant une foule d'environ 500 000 personnes.

«Il nous aura fallu cet horrible moment de ténèbres pour nous réveiller, put*in !» a-t-elle déclaré, mettant en garde contre la menace à l'encontre de «la dignité des femmes» que constituerait l'élection de Donald Trump.

En direct sur plusieurs chaînes de télévision, la chanteuse a renchéri quelques secondes plus tard :

«A nos détracteurs qui pensent que cette marche ne se concrétisera jamais, allez vous faire enc*ler !», avant d'employer le mot en Fuck une troisième fois.

Estimant que la ligne rouge était franchie, les chaînes CNN et MSNBC ont alors cessé leur retransmission en direct de l'événement.

jeanmarcmorandini.com vous propose de revoir l'intervention de Madonna et comment CNN a coupé l'antenne au bout de 3 minutes, la présentatrice affirmant, "C'est Madonna et on ne savait ce qu'elle allait dire":

Marche des femmes contre Trump: CNN coupe l... par morandini