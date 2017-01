Donald Trump et son épouse ont dansé cette nuit sur le tube immortalisé par Frank Sinatra, My Way - Regardez

09:51

Le président et son épouse Melania ont sacrifié à la dernière étape du rituel d'investiture en participant à des bals en leur honneur.

Donald Trump et son épouse, robe de soirée couleur ivoire, ont dansé sobrement sur le tube immortalisé par Frank Sinatra, My Way.

Le nouveau président américain a même fredonné quelques paroles de la chanson.

La nouvelle Première dame Melania Trump a conçu avec le couturier français Hervé Pierre la robe qu'elle a portée vendredi soir lors du premier des trois bals auxquels elle devait assister avec son mari.

Hervé Pierre officie aujourd'hui en tant qu'indépendant après avoir quitté, en février 2016, la maison Carolina Herrera, où il a été directeur de la création durant quatorze ans.

Selon plusieurs médias, il a travaillé avec Melania Trump sur le modèle de cette robe crème fendue et aux épaules dénudées, rehaussée d'un volant brodé qui serpente de haut en bas.

