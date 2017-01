"Le direct part en live" sur C8: Revoir Line Renaud qui arrive en retard dans la mauvaise émission... Regardez

16:01

Jeudi soir, dans un documentaire intitulé "Quand le direct part en live", C8 revenait sur les moments les plus drôles et les plus marquants des émissions diffusées en direct.

Les téléspectateurs ont pu (re)découvrir des images de l'avant-dernière émission de "Midi Première", présentée par Danièle Gilbert.

Le 31 décembre 1981, Line Renaud s'est faite remarquer en entrant sur le plateau du programme.

"Je suis en retard. Je n'ai pas pu venir pour la répétition. J'étais bloquée sur les berges de la Seine", a déclaré la comédienne sans se rendre compte que l'émission était diffusée en direct.

"On est content de te voir, mais tu étais prévue pour l'émission de demain", a précisé l'animatrice avant de proposer à Line Renaud de finalement rester sur le plateau.

Quand Line Renaud arrive en retard dans la... par morandini